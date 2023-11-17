Рыбы, грибы и крапива: чего не хватает ресторанам Новосибирска

На форуме «Дни ритейла в Сибири» рассказали, каких продуктов не хватает новосибирским ресторанам

На форуме «Дни ритейла в Сибири» в Новосибирске рестораторы и представители торговых сетей обсудили ситуацию, которая происходит на рынке готовой еды. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

По мнению спикеров, сегодня главные тренды рынка — азиатская и сибирская кухня. Последняя ставит новые задачи перед производителями и рестораторами в поиске местных уникальных продуктов.

Один из таких примеров — крапива, которую один из спикеров не может найти у производителей, хотя в меню ее очень много. Поварам с дачными участками приходится привозить крапиву с огорода.

Помимо этого, ресторанам также не хватает северной рыбы, грибов и дикоросов.

Напомним, что на форуме представила стенд «Калина-Малина».