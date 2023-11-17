В Новосибирске снимают шоу «Откуда ты?» со звездой женского стендапа Зоей Яровицыной

В Новосибирске продолжаются съемки нового эпизода развлекательного шоу «Откуда ты?». Об этом сообщают «Новосибирские новости».

В центре внимания на этот раз оказалась звезда женского стендапа Зоя Яровицына. Съемки проходили 17 ноября в школе №160, где комик встретилась со своими одноклассниками.

Зоя Яровицына поделилась воспоминаниями из своего детства, опубликовав несколько фотографий из родного города в социальных сетях. В интервью она рассказала о своих учебных успехах. Комик также подчеркнула, что несмотря на небогатое детство, они с одноклассниками хорошо сформировались.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на фестивале впервые выступит джазовый оркестр из Таиланда.