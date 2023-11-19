В Новокузнецке женщину придавило огромной вывеской из-за ветра

Женщину придавило огромной вывеской возле торгового центра в городе Новокузнецк.

Как сообщается в группе «SHOT» в социальной сети «ВКонтакте», рядом с торговым центром Новокузнецка «Сити Молл» из-за ураганного ветра слетела огромная вывеска, которая упала прямо на женщину. На помощь пострадавшей сразу бросились прохожие, которые подняли вывеску и помогли женщине выбраться.

По данным, пострадавшая осталась жива, но получила серьёзные травмы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что МЧС Новосибирской области предупреждает о надвигающемся шторме. В Новосибирской области утром и днём 19 ноября ожидаются мокрый снег, гололёд и усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с.

Также напомним, что в Сибири зафиксировали последствия аномальной погоды.