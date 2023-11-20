В Новосибирске огласили новый срок строительства школ

Замминистра Юрий Савостьянов назвал новый срок строительства школ в Новосибирской области.

По данным издательства «Прецедент», в Новосибирске решили перенести сроки сдачи концессионных школ ещё раз. Теперь планируется завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию только к сентябрю 2024 года.

В октябре представители регионального Минобразования утверждали, что объекты должны быть сданы в эксплуатацию до конца текущего года, хотя их готовность на тот момент составляла всего 12-20%.

В свою очередь, замминистр образования Юрий Савостьянов сообщил депутатам, что школы будут достроены не ранее осени 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске строительство моста через Обь не закончат в этом году.