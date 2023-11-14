В Новосибирске строительство моста через Обь не закончат в этом году

Строительство мостового перехода через Обь осуществлялось в соответствии с концессионным соглашением.

Строительство мостового перехода через реку Обь в Новосибирске не закончат в этом году.

По информации депутатов Заксобрания региона, проект не завершат в установленный срок. Работы планировали закончить в декабре этого года. Однако к августу фактическое финансирование составило 89% от запланированных средств. Также техническая готовность моста составила всего лишь 66,72%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на новосибирском заводе увеличат втрое скорость изготовления взрывчатки.