На новосибирском заводе увеличат втрое скорость изготовления взрывчатки

Скорость изготовления взрывчатки увеличат втрое на новосибирском заводе.

В правительстве региона сообщили о том, что Новосибирский завод искусственного волокна Госкорпорации Ростех (НЗИВ) втрое увеличит скорость изготовления взрывчатки, благодаря областной господдержке.

Новая экструзионно-выдувная машина позволяет ускорить производство, расширить линейку изделий и сократить их себестоимость в два раза. Продукцию используют для взрывов в скважинах. Новое оборудование позволит выпускать не менее 700 полимерных корпусов, что в три раза больше производительности старого.

Основные потребители продукции завода — крупнейшие компании России и стран СНГ, осуществляющие сейсморазведочные работы.

Напомним, что заканчивается строительство трубопровода за 318 миллионов рублей в ТЭЦ-5 Новосибирска.