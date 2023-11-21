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общество

Мэру Новосибирска предложили уволить главу дептранса Константина Васильева

Фото: Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса

Депутат Горсовета Новосибирска Андрей Гудовский предложил уволить главу департамента транспорта дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева из-за неудовлетворительной работы. Об этом сообщает РБК-Новосибирск.

Гудовский недоволен уборкой автомобильных дорог, недостаточным освещением и состоянием контактных линий трамвайной сети. Планируется обращение к мэру Новосибирска с рекомендацией об увольнении руководителя департамента.

Гудовский также отметил невыполнение рекомендаций городского совета и отсутствие изменений в системном подходе к уборке города, который предлагалось передать на аутсорсинг.

Глава департамента транспорта Константин Васильев занимает свой пост с октября 2021 года. Ранее занимал должность начальника правления банка «Акцепт».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области выбрали нового атамана Новосибирского отдела казачества.

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Игорь Кириченко
Журналист

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