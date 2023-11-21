В Новосибирске уже почти месяц ищут пропавшую 30-летнюю Аксинию Шемякину

В Новосибирске продолжают искать 30-летнюю Аксинию Шемякину. Она пропала почти месяц назад после работы.

Региональное ГУ МВД сообщает, что оперативно-розыскные мероприятия идут. Они продолжатся до установления местонахождения девушки.

У Аксинии Шемякиной рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. В момент исчезновения была одета в куртку, толстовку и шапку бежевого цвета, черные джинсы и сапоги ярко-бирюзового цвета.

Бывший муж Аксинии рассказывал, что девушка последнее время проживала с мужчиной по имени Роман, который недавно вышел из тюрьмы за угон автомобиля. Экс-супруг узнал о пропаже через опубликованную в соцсетях ориентировку.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэру Новосибирска предложили уволить главу дептранса Константина Васильева.