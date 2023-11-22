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Две ученицы восьмого класса покончили с собой в Забайкальском крае

Фото: ru.freepik.com

В Забайкальском крае две школьницы покончили с собой с разницей в несколько дней

В селе Дульдурга в Забайкальском крае покончили с собой две восьмиклассницы с разницей в несколько дней. Причиной такого поступка могла стать несчастная любовь или травля в школе.

Одна из школьниц совершила самоубийство ночью 17 ноября в Парке Победы на сцене, вторая свела счеты с жизнью через несколько дней.

Напомним, что в октябре в Новосибирской области родители заявили о буллинге в Кудряшовской школе — директор в свою очередь заявил, что не знает про инциденты.

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Нина Раневская
Журналист

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