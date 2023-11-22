Губернатор пояснил, почему бойцу ЧВК «Вагнер» из Новосибирска сложно стать ветераном

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются бойцы ЧВК «Вагнер» при получении статуса ветерана.

Во время прямого эфира на телеканале ОТС поступило обращение от сибирячки, чей муж служил в «Вагнере» с 14 ноября 2022 года по 14 мая 2023 года. Его ранения не указали в военном билете. Это создает препятствия для получения поддержки и трудоустройства на военные должности.

Травников отметил, что аналогичные проблемы существуют по всей стране из-за отсутствия обмена данными между ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны. Губернатор подчеркнул, что важно вносить полную информацию о государственных наградах в военные билеты через военкомат. Остальные данные о военном опыте должны прийти от ЧВК «Вагнер». Травников посоветовал обращаться в фонд «Защитники отечества».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в этом году выдворили в два раза больше мигрантов.