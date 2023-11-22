В Новосибирске в этом году выдворили в два раза больше мигрантов

В этом году количество иностранных граждан, выдворенных из Новосибирской области по истечении срока регистрации, увеличилось почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, 807 иностранных граждан выдворили из Российской Федерации в 2023 году. В 2022 году выдворили 375 человек.

153 человека депортировали из России. В полиции объяснили, что, в основном, мигрантов выдворяют из-за превышения установленных сроков пребывания в России.

По законодательству РФ, Выдворенный может добровольно покинуть страну в течение 5 дней. Также ему дается 10 дней на то, чтобы обжаловать такое решение в суде.

Чаще всего из Новосибирской области выдворяют граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Тем не менее, такие инциденты могут случаться и с гражданами Нигерии. В частности, в июне этого года 26-летнюю гражданку Нигерии, проживавшую нелегально в Новосибирске в течение 8 лет, выдворили за пределы страны в принудительном порядке после решения суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в МВД раскрыли подробности обнаружения пропавшей на месяц Аксинии Шемякиной.