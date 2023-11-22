В МВД раскрыли подробности обнаружения пропавшей на месяц Аксинии Шемякиной

В Новосибирске завершились поиски пропавшей месяц назад Аксинии Шемякиной.

Аксинию Шемякину разыскали сотрудники полиции. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным ведомства, противоправных действий в отношении неё совершено не было, сейчас сотрудниками устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее писал Сиб.фм, в ПСО «ЛизаАлерт» сообщили 22 ноября, что нашли Шемякину живой. Она пропала 30 октября, родные написали заявление в полицию только 2 ноября — тогда девушка последний раз была в сети во «Вконтакте».



Стало известно, что после развода с мужем она стала встречаться с уголовником, который трижды был судим за кражи в угон авто.