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общество

В МВД раскрыли подробности обнаружения пропавшей на месяц Аксинии Шемякиной

Фото: соцсети, Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске завершились поиски пропавшей месяц назад Аксинии Шемякиной.

Аксинию Шемякину разыскали сотрудники полиции. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

По данным ведомства, противоправных действий в отношении неё совершено не было, сейчас сотрудниками устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как ранее писал Сиб.фм, в ПСО «ЛизаАлерт» сообщили 22 ноября, что нашли Шемякину живой. Она пропала 30 октября, родные написали заявление в полицию только 2 ноября — тогда девушка последний раз была в сети во «Вконтакте».

Стало известно, что после развода с мужем она стала встречаться с уголовником, который трижды был судим за кражи в угон авто.

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Дамир Трубников

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