Губернатор Травников отказался подключать москвичей к модернизации трамваев в Новосибирске

В Новосибирской области прошла «Транспортная неделя-2023».

В рамках этой недели рассмотрели предложение института «МосТрансПроект» о модернизации трамвайной инфраструктуры и транспортного парка города Новосибирска.

Губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире подчеркнул, что решение области не поддерживать такое предложение связано с тем, что город решит вопрос модернизации трамваев самостоятельно. Он утверждает, что у города достаточно компетенций для этого.

Травников также отметил, что программа обновления троллейбусов и автобусов уже запущена, но модернизация трамваев представляет собой более сложную задачу из-за проблем с состоянием трамвайных путей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликован список мест в Новосибирске, где можно будет покататься на коньках.