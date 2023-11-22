Опубликован список мест в Новосибирске, где можно будет покататься на коньках

В Новосибирске каток у академгородка не будут заливать. Самый длинный в мире лед на Михайловской набережной станет в два раза короче из-за ремонта Октябрьского моста.

Проход по набережной ограничен специальным пешеходным тоннелем. Каток длиной 540 метров будет доступен только от пристани Речного вокзала до Октябрьского моста.

Покататься можно будет в Нарымском сквере, в Центральном парке и на стадионе «Чкаловец» на улице Республиканской 12/1.

В мэрии Новосибирска пояснили, что организуют прокат коньков, теплые раздевалки, спортивно-развлекательные мероприятия и мастер-классы. Для любителей хоккея и фигурного катания предусмотрены занятия на 9 хоккейных коробках МАУ «Стадион. На 11 объектах заработает прокат коньков.

Покататься также можно будет на улицах Учительской, Колхидской, Спортивной, Зорге, Софийской, Большевистской, Планетной, Немировича-Данченко, Станиславского, Саввы Кожевникова. В парке Кирова и в Бугринской роще вход со своими коньками будет бесплатным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском в Кудряшовском завершили строительство врачебной амбулатории.