Под Новосибирском в Кудряшовском завершили строительство врачебной амбулатории

В посёлке Кудряшовском Новосибирской области завершилось строительство новой врачебной амбулатории для 100 посещений в смену.

Здание построили при поддержке партии «Единая Россия» в рамках народной программы и национального проекта «Здравоохранение». Ранее амбулатория в посёлке находилась в здании местной администрации.

Общая площадь амбулатории полторы тысячи квадратных метров. Она включает в себя детское и взрослое отделения, дневной стационар, физиотерапевтическое отделение, кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, кабинет для забора крови, а также клинико-диагностическую лабораторию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что нефтетранспортники завершили капремонт объектов в Новосибирской области.