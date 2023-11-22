Нефтетранспортники завершили капремонт объектов в Новосибирской области

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» завершила капитальный ремонт двух переходов магистрального нефтепродуктопровода Омск — Сокур через малые водоемы Новосибирской области — р. Грязнуха и Оеш.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия на 2023 года. Цель — обеспечение эксплуатационной надежности нефтепродуктоперекачивающей инфраструктуры. Общая длина отремонтированных участков составила почти 72 метра.

Предварительно было проведено водолазное обследование с использованием передвижной водолазной станции и гидромонитора. Обустроена временная дамба. В ходе капитального ремонта выполнено дозаглубление русловой части переходов с обустройством защитной конструкции. Специальная конструкция обеспечивает устойчивое положение переходов и их защиту от механических повреждений.

Во время выполнения капитального ремонта на объектах осуществлялся постоянный строительный и производственный контроль за качеством работ. В том числе проводилась проверка качественных характеристик материалов и оборудования, проверка соответствия процесса производства работ требованиям проекта и нормативных документов. По завершении выполнен мониторинг отметок дна эхолотом.

В настоящее время капитальный ремонт переходов через малые водотоки завершен. Объекты введены в эксплуатацию.

Кстати, общая протяженность магистрального нефтепродуктопровода Омск — Сокур составляет свыше 700 км. По нему транспортируются нефтепродукты с Омского НПЗ на ЛПДС «Сокур» — конечную восточную точку всей отечественной нефтепродуктоперекачивающей системы. На ЛПДС «Сокур» оборудован налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны для дальнейшей отправки в восточные регионы Сибири и на Дальний Восток.