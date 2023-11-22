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общество

Лебеди остались в Новосибирский области, несмотря на обледенения водоема

Фото: t.me/teleact54

Лебеди остались в Новосибирской области, несмотря на образовавшийся лед на водоёме рядом с селом Быстровка в Искитимском районе.

Минприроды Карелии предупреждают о том, что вмешательство в жизнь этих птиц может причинить им вред. В ведомстве отметили, что в подобной ситуации необходимо придерживаться определенных правил обращения с лебедями.

Эксперты советуют не подкармливать птиц, поскольку их естественный рацион не включает в себя хлеб и хлебобулочные изделия. Неправильная подкормка может вызвать заболевания и привести к гибели птиц. Здоровый лебедь способен самостоятельно находить еду. Также при отсутствии подходящей кормовой базы, они могут изменить место обитания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области начались морозы до -21 градуса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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