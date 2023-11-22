В Новосибирской области начались морозы до -21 градуса

Зимние морозы охватили Новосибирскую область. Утром 22 ноября температура воздуха в некоторых районах упала до -21,9 градусов. Об этом написал на своем сайте Западно-Сибирский УГМС.

По данным синоптиков,в Маслянино термометры показали -21,9 градусов. В Искитиме температура опустилась до -18,8 градусов. В Коченёво – до -16,9 градусов, а в Огурцово – до -16,5 градусов.

Средняя температура в регионе от -13 до -15 градусов. В Новосибирске утром 22 ноября температура воздуха составила -12 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что о росте цен на хлеб в Новосибирской области рассказал Андрей Травников.