О росте цен на хлеб в Новосибирской области рассказал Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области пояснил, стоит ли ждать повышения цен на хлеб.

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову во время прямого эфира телеканала «ОТС» жители города задали вопрос, может ли вырасти цена на хлеб с учётом того, что осенью урожай зерна оказался меньше.

«Абсолютно прямой связи с объёмом урожая и увеличения стоимости хлеба в России и Сибири нет, так как страна – крупный экспортёр. Мы продаём много зерна. Ситуация зависит от мировых цен, сложно предсказать, как они изменятся. Значительного скачка прайса на зерно мы не видим и не прогнозируем», — ответил Андрей Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что во время прямого эфира телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал последствия участия во время военной операции.