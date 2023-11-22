Новосибирские аграрии получат шесть миллиардов рублей в качестве поддержки

В Новосибирской области на поддержку аграриев выделят шесть миллиардов рублей

22 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на поддержку аграриев региона будет потрачено шесть миллиардов рублей. В данный момент работает 51 вид господдержки сельхозпроизводителей.

Первоначально хотели выделить 5,5 миллиардов рублей, но было принято решение увеличить сумму до шести миллиардов рублей.

Одна из самых востребованных мер поддержки стала компенсация части расходов на приобретение новой сельскохозяйственной техники.

Так, купили уже больше тысячи новых сельхозмашин на почти пять миллиардов рублей — около миллиарда возместило государство.

Напомним, что недавно аграрии Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» высоко оценили семена сибирской селекции.