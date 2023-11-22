Подолог Елена Лапатина рассказала, как распознать признаки старения ногтей

Елена Лапатина перечислила признаки старения ногтей у девушек.

В интервью интернет-портала АиФ подолог, специалист по заботе о ногтях, Елена Лапатина рассказала, что ногтевая пластина — это предмет, с которым мы знакомы с детства и очень часто оставляем его в тени нашего внимания. Однако, ногти могут поддаваться болезненным состояниям, таким как грибковые поражения, дистрофии и даже процессы старения.

По словам подолога, ногтевая пластина растёт в течение всей нашей жизни. Полный цикл обновления ногтя занимает от 100 до 180 дней. После удаления ногтя потребуется 40 дней, чтобы появилась новая пластина, и еще 120 дней, чтобы достичь кончика пальца.

Не стоит пренебрегать и тому, что сейчас существует ряд факторов, которые могут влиять на здоровье и рост ногтей. К ним относятся хронические заболевания, эндокринные расстройства, болезни пищеварительной системы и даже дефицит железа.

Елена Лапатина рекомендует придерживаться нескольких правил, чтобы сохранить здоровье ногтевой пластины — сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, уход за ногтями, использование средств для их укрепления, а также учет факторов внешней среды, таких как ношение перчаток.

Напомним, что врач-остеопат рассказал о скрытых причинах заложенности носа.