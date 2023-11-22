Работы в Новосибирском краеведческом музее завершат до конца года

Работы в Новосибирском государственном краеведческом музее должны завершить до конца 2023 года

В Новосибирском государственном краеведческом музее в 2023 году начали ремонт ступеней и галереи.

Сейчас уже выполнено устройство боковой поверхности галереи и обработана внутренняя поверхность. До конца 2023 года ремонт ступеней будет завершен.

Помимо этого, после работ откроют проход между зданием музея и Первомайским сквером.

Ремонт этого объекта был осуществлен за счет средств областного бюджета по утвержденной Правительством области госпрограмме «Культура Новосибирской области». В 2023 году строятся и реконструируются за счет нее семь объектов культуры, в 60 проводится ремонт.

Напомним, что реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске на улице Воинской также планируют завершить к концу этого года.