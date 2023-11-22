ЦИК предложила Ольгу Благо на должность председателя Избирательной комиссии НСО

ЦИК России предложила кандидатуру Ольги Благо на должность председателя Избирательной комиссии Новосибирской области

На роль председателя Избирательной Комиссии (ИК) Новосибирской области ЦИК России предложила кандидатуру Ольги Благо.

Кандидатка имеет юридическое образование, работала по специальности, а также преподавала. С 2000 по 2015 годы была заместителем председателя, председателем Новосибирской муниципальной избирательной комиссии.

В ИК региона с 2011 года, на должности председателя комиссии области Ольга с 2015.

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