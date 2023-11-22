У соцсети «ВКонтакте» произошел сбой - сайт не открывает

Пользователям пишут, что страница временно недоступна.

У социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Сайт соцсети перестал открываться у пользователей.

Тем, кто хочет зайти во «ВКонтакте» через компьютер, пишут, что «страница, которую вы ищете, временно недоступна».

Те, кто хочет посетить социальную сеть через телефон, то будут сталкиваться с сообщениями об ошибке при обновлении ленты «ВКонтакте».

С чем именно связан сбой в работе соцсети — неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Центральном суде Новосибирска неделю переносят заседания из-за пожара.