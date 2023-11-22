В Центральном суде Новосибирска неделю переносят заседания из-за пожара

В Центральном районном суде переносят судебные заседания после пожара в здании 15 ноября.

В Новосибирске в Центральном районном суде переносят судебные заседания после пожара в здании 15 ноября. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

По словам собеседника, суд не будет работать до конца рабочей недели.

«В суде после пожара помещения ещё проветриваются и обрабатываются», — заявил источник.

В картотеке суда о переносах заседаний после пожара сообщали только за 16 и 17 ноября — обновлённых данных за последние три дня нет. По номерам телефонов, указанных на сайте суда, на звонки корреспондента Сиб.фм не ответили.





Сегодня, 22 ноября, должен был состояться суд над сыном экс-депутата Александром Бушковым, который в апреле 2023 года насмерть пьяный сбил женщину в центре Новосибирска, однако дело переносят уже в третий раз. Первый из-за неявки защитника Бушкова, а два последних — из-за пожара, узнал Сиб.фм.

По нашим данным, суд над ним состоится в декабре. Ранее Сиб.фм собрал всё, что известно по делу Бушкова.

Как ранее писал Сиб.фм, пожар произошел в здании, где находится суд и филиал «Русской классической школы» на улице Максима Горького. Из-здания было эвакуировано 165 человек, включая 91 ребенка. По данным МЧС, горело подвальное помещение.