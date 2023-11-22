В Новосибирске построят большое кладбище: власти объяснили почему

Между Северным объездом и Восточным шоссе в Новосибирске собираются построить кладбище: власти объяснили почему

Напомним, что новое кладбище появится в Новосибирске около Северного объезда. Его площадь составит 750 тысяч квадратных метров.

В Генеральном плане сельсовета, который был утвержден в 2019 году, была запланирована перспективная территория для организации общественного кладбища. Власти Новосибирска решили перевести земельные участки из категории сельскохозяйственного назначения в категорию промышленности, энергетики, связи, транспорта, радиовещания, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, телевидения, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Также, согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», каждому человеку после смерти гарантируется погребение умершего и предоставление бесплатного участка земли.

Ранее Сиб.фм писал, что мост через реку Ирмень в Новосибирске ввели в эксплуатацию после капремонта.