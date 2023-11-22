Заместитель Генерального прокурора России провел лекцию новосибирским студентам

Дмитрий Демешин, заместитель Генерального прокурора России, провел лекцию студентам Новосибирского государственного университета

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин провел лекцию о противодействии экстремизму и терроризму в Новосибирском государственном университете.

В ходе лекции он рассказал о положениях законодательства, озвучил основания привлечения к уголовной и административной и гражданско-правовой ответственности. Особое внимание уделил значимости профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи.

После мероприятия он ответил на вопросы студентов.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности 5 чиновников.