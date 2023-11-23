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общество проиcшествия

Пассажирам самолета, который сел в поле под Новосибирском, выплатили компенсацию

Фото: t.me/uralairlines_official

Пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в Новосибирском поле, выплатили больше 15 миллионов рублей

Как сообщает ТАСС, пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском в сентябре этого года, выплатили компенсацию.

Каждому пассажиру выплатили 100 тысяч рублей, в общей сумме — 15 миллионов рублей. Всего за такой возможностью в авиакомпанию обратились 158 человек, некоторые пассажиры до сих пор этого не сделали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет могут «законсервировать» на зиму.

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Нина Раневская
Журналист

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