Больше 25 тысяч младенцев родилось в 2022 году в Новосибирске

26,7 тысяч младенцев родилось в Новосибирске в 2022 году

По данным Новосибирскстата, в 2022 году на свет появилось 26,7 тысяч младенцев, что на 5% меньше, чем в 2021.

Первого ребенка родили 10,1 тысяч женщин — 38% от общего числа детей.

33,5% составили дети, которые родились вторыми, от общей численности родившихся, третьи и после — 28,5%.

Самой молодой мамой в 2022 году стала 13-летняя девочка, а самой возрастной — 52-летняя жительница Новосибирска. 283 женщины родили двойняшек, 3 — тройняшек.

Большая часть детей появилось у женщин в возрасте от 25 до 34 лет — 54%. При этом в браке родились 78% детей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что до 31 декабря более 1000 сирот Новосибирской области получат свое жилье.