Пока Генштаб ВС РФ отрицает необходимость всеобщей мобилизации в стране, оборонное ведомство выпускает очередной документ об условиях призыва граждан России при введении военного положения в государстве.

Генштаб Вооружённых сил РФ в лице начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления контр-адмирала Владимира Цимлянского не устаёт уверять россиян в том, что дополнительная мобилизация не нужна. По его словам, набранных в текущем 2023 году добровольцев, подписавших контракт с Минобороны хватит для замены уставших солдат, находящихся в зоне действия СВО с сентября прошлого 2022 года и решения боевых задач по защите новых российских регионов.

В это же время на официальном веб-портале оборонного ведомства нашей страны публикуется новый документ за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он содержит список заболеваний, при наличии которых граждане России не будут проходить контрактную службу в период мобилизации или военного положения.

Перечень расширен следующими недугами:

- ВИЧ, гепатит В, гепатит С,

- активные формы туберкулеза,

- сахарный диабет первого типа,

- психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ,

- бронхиальная астма средней степени тяжести,

- отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки,

- последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.

Отметим, что иная информация со сторонних ресурсов является фальсификацией.