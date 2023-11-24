Глава Минобороны Шойгу подписал приказ о мобилизации и военном положении

Пока Генштаб ВС РФ отрицает необходимость всеобщей мобилизации в стране, оборонное ведомство выпускает очередной документ об условиях призыва граждан России при введении военного положения в государстве.
Генштаб Вооружённых сил РФ в лице начальника управления Главного организационно-мобилизационного управления контр-адмирала Владимира Цимлянского не устаёт уверять россиян в том, что дополнительная мобилизация не нужна. По его словам, набранных в текущем 2023 году добровольцев, подписавших контракт с Минобороны хватит для замены уставших солдат, находящихся в зоне действия СВО с сентября прошлого 2022 года и решения боевых задач по защите новых российских регионов.
В это же время на официальном веб-портале оборонного ведомства нашей страны публикуется новый документ за подписью министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он содержит список заболеваний, при наличии которых граждане России не будут проходить контрактную службу в период мобилизации или военного положения.
Перечень расширен следующими недугами:
- ВИЧ, гепатит В, гепатит С,
- активные формы туберкулеза,
- сахарный диабет первого типа,
- психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ,
- бронхиальная астма средней степени тяжести,
- отсутствие одной почки при нормальной функции другой почки,
- последствия инсультов с незначительным ухудшением функциональности.
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