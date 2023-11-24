Купол НОВАТА превратился в гигантскую музыкальную шкатулку

На YouTube-канале МТС появился необычный видеоролик с Новосибирским театром оперы и балета, сделанный с использованием CGI-графики.

В первые секунды в кадре не происходит ничего необычного, но затем купол НОВАТА с шумом раскрывается и из него появляется огромная реалистичная статуэтка балерины. Танцовщица держит коробку, из которой вылетают смартфоны, чемоданы, фотоаппараты и автомобили.

Как пояснили в компании, видео создано в поддержку недавно объявленного розыгрыша миллиона ценных призов к 30-летию цифровой экосистемы. Новосибирск стал одним из шести городов страны, достопримечательности которых стали полотнами для диджитал-художников. При создании видео использовалась компьютерная CGI-графика.

Жители и гости города также смогут увидеть ролик на новосибирских медиафасадах, уточнили в МТС