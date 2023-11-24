Мурал с персонажами из японских мультфильмов Хаяо Миядзаки теперь в Новосибирске

На улице Толстого города Новосибирск появился мурал по популярному мультфильму японского автора Хаяо Миядзаки.

На улице Шевченко в Новосибирске появился мурал по популярному мультфильму «Мой сосед Тоторо» японского автора Хаяо Миядзаки. На нём изображён большой мохнатый хранитель леса с зонтиком на зеленой лужайке, а рядом с ним сидит хранитель леса Средний Тоторо синего цвета. Дополнили мурал дракон и поезд из «Унесенных призраками».

Работу выполнили художницы Анастасия Латынцева и Татьяна Колосова.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске появился 32-метровый мурал с изображением знаменитой музыкальной группы «Король и Шут».