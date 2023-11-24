На женщину в Новокузнецке упал баннер: мэр города рассказал об ее состоянии

19 ноября на жительницу Новокузнецка упал баннер с ТРЦ «Сити Молл»: мэр города прокомментировал ситуацию

19 ноября во время урагана на 58-летнюю жительницу Новокузнецка упал баннер с фасада ТРЦ «Сити Молл». Прохожие оперативно вызвали скорую, после чего женщина была доставлена в больницу.

В эфире одной из местных программ глава города Сергей Кузнецов прокомментировал состояние женщины. Он сообщил, что жительницу успешно прооперировали, и она пришла в сознание.

В данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что 22 ноября мэр также прокомментировал последствия урагана в выходные дни. В Новокузнецке из-за происшествия отключили свет, воду, отопление, перестал ходить электротранспорт, приостановили работу детские сады и школы. Был введен режим ЧС, а порывы ветра достигали 35–38 метров в секунду.

Сергей Кузнецов на совещании, которое происходило «на повышенных тонах», несколько раз выругался на своих подчиненных нецензурной лексикой.

«Все остальное должно быть полностью разложено. Вы че, не понимаете, что все это пойдет в прокуратуру теперь? Вы че, охр****и что ли? Вас всех пересадят, ****!», — прокомментировал он.

По словам пресс-секретаря, запись опубликовал местный блогер, и это дало нужный эффект. Жители города поддержали мэра в его высказываниях. Об этом сообщает РБК.

Напомним, что из-за урагана в Новокузнецке погибло два человека.