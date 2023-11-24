Названы лидеры продаж новостроек Новосибирска

По данным агрегатора ДОМ.РФ, за 10 месяцев года в Новосибирской области по ДДУ было продано 20,5 тысяч квартир.

На первую пятерку лидеров приходится чуть больше 34% всех проданных жилых помещений. По числу квартир лидер КПД Газстрой, ГК Расцветай первая по суммарной выручке, компания Брусника лидер тройки по цене квадратного метра. Замыкают ТОП-5 ГК Союз и ГК СМСС, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«ДОМ.РФ отслеживает продажи 72 застройщиков региона. Только у 33 продажи больше 20 новостроек в месяц, агрегатор "не видит" компании ДАР бренд «Березки» и ТДСК-квартал у Озера «Аквамарин», которые большую часть квартир продают по ДКП, после ввода домов», — уточнил он.

По эффективности работы прямых и внешних отделов продаж застройщиков Новосибирска с продажами свыше 200 квартир в ТОП -10 вошли:

1. Группа Астон, Стройтрест 43,

2. ГК Береговое,

3. ГК Союз,

4. ГК ХИММЕТАЛЛ, внешний отдел продаж компания «Бусы»,

5. ГК КПД Газстрой,

6. ГК Первый Строительный Фонд

7. ГК ПОЛЯКОВ,

8. ГК КАМЕЯ,

9. ДОМ СОЛНЦА,

10. ОПТИМУМ СИБИРЬ, внешний отдел продаж One company.

При продажах свыше 100 квартир в ТОП-10 попадают, проект Воздух-3, внешний отдел продаж компания МЕТР, и D54, внешний отдел продаж D54 ESTATЕ.

Напомним, в Новосибирске дольщики Новомарусино получили ключи от квартир.