О судьбе крупных долгостроев рассказали в Новосибирске

Сейчас в Новосибирске находится 37 долгостроев, судьба семи решится уже в следующем году.

Заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев, рассказал о судьбе крупных долгостроев в Новосибирске.

По данным ndn.info, в Новосибирске находится 37 долгостроев. В городе работают над тем, чтобы восстановить в правах обманутых дольщиков. Вопросы по семи объектам решат уже в 2024 году.

«В Закаменском жилмассиве сегодня ведется строительство трёх объектов. Два дома будут вводиться в эксплуатацию в этом году. Они в высокой степени готовности», — пояснил заместитель мэра.

Также, в Новосибирске есть долгострои с историей от десяти лет и более, по которым в этом году фактически завершена работа.

Напомним, что в Новосибирске достроят 12-летний долгострой на Немировича-Данченко.