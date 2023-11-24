сегодня
24 ноября, 23:43
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня
24 ноября, 23:43
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня 22:43
общество

Пилота из Новосибирска наградили за героическую посадку самолета в 1988 году

Фото: Минтранспорта НСО

Пилот Ан-24 Игоря Слюсарева наградили за героическую посадку самолета, совершенную 35 лет назад.

Награду вручило Управление ведомственной охраны министерства транспорта Российской Федерации.

В 1988 году пилот летел из Новосибирска в Нижневартовск. Тогда начался пожар в одном из двигателей. Через 1 час 15 минут пилот успешно посадил самолет на запасном аэродроме в сильную метель. Тогда он спас 50 пассажиров.

Информацию о происшествии нашли в архиве во время работы с документами управления. Руководитель сибирского филиала предоставил информацию в Москве и предложил наградить летчика за его подвиг.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске госархив презентовал специальный онлайн-раздел для школьников.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в