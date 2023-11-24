В Новосибирске госархив презентовал специальный онлайн-раздел для школьников

На интернет-портале «Мультимедийный архив Новосибирской области» представили новый раздел для школьников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Презентация раздела прошла в пятницу, 24 ноября, в выставочном зале Государственного архива Новосибирской области.

Созданный раздел «Архивы – школе» предоставляет ученикам, педагогам и обычным жителям возможность ознакомиться с документами государственных и муниципальных архивов, касающимися истории Новосибирской области за три столетия.

Начальник управления государственной архивной службы области Константин Захаров подчеркнул, что цель раздела — показать школьникам, что представляют собой архивные документы.

Школьникам доступны скан-образы исторических документов для самостоятельного изучения истории. Раздел поделили на три подраздела:

1. Древняя и средневековая история Сибири и Новосибирской области;

2. История Новосибирской области конца XVII – начала XX веков;

3. Новосибирская область в XX – начале XXI веков.

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