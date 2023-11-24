В Новосибирске вузы попали в рейтинг подготовки ИИ-специалистов

Новосибирские высшие учебные учреждения попали в рейтинг подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Лучшими учебными заведениями в этой области признали Высшую школу экономики, Московский физико-технический институт и Институт точной механики и оптики.

Новосибирский государственный университет оказался в группе С++, совместно с Финансовым институтом при правительстве РФ. Новосибирский государственный технический университет включен в группу D+.

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Сибирский госуниверситет путей сообщения, а также Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики вошли в группу D вместе с 73 другими образовательными учреждениями.

Новосибирский государственный университет экономики и управления занял место в группе E++.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые выяснили, как повысить точность ПЦР-тестов.