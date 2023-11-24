Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России

К проблеме распоясавшихся мигрантов, всё чаще нарушающих законы РФ, присоединился глава нашего государства и призвал к самым жёстким мерам.

Ежедневно в сводках МВД появляются вопиющие факты нападений, изнасилований и даже убийств, совершённых легальными и нелегальными мигрантами в РФ. Проблема растёт как снежный ком, катящийся с горы. Эксперты настаивают, что пришла пора решать эти вопросы на уровне государства.

Самой многочисленной диаспорой на территории России является таджикская. По данным миграционной службы МВД РФ, российские паспорта есть у более 3 млн таджикистанцев (почти треть от численности населения Таджикистана), на миграционный учет только в первом полугодии текущего года встали ещё почти 1,3 млн граждан этой азиатской Республики.

Они вносят большой вклад в развитие российской экономики и заняты в самых разных отраслях, оценил значимость мигрантов президент РФ Владимир Путин на недавней встрече с таджикским президентом в Москве. Однако, по мнению российского лидера, пришла пора навести порядок в миграционной политике и ликвидировать патентную систему для трудоустройства мигрантов, что приведёт к уплачиванию полных сумм налога на доходы физических лиц, которые платят все граждане РФ (это уравняет условия труда тех и других), сообщило издание «Царьград.ру».

Кроме того, планируется при оформлении мигранта на работу ввести обязательное фотографирование и дактилоскопическую регистрацию. Госдума уверена, что нужно действовать ещё жёстче и вводить не только трудовые квоты, но и учебные для детей иностранцев. По словам главы Совета по правам человека Валерия Фадеева, школьные квоты помогут регулировать соотношение детей внутри одного учебного класса — учебный процесс страдает, если иностранцев в классе более 20%.