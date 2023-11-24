Стало известно, когда в Новосибирск придет зима

По данным «Яндекс Погоды», 25 ноября в Новосибирске выпадет небольшой снег.

По данным «Яндекс Погоды», на предстоящих выходных, 25 и 26 ноября, в Новосибирске будет небольшой снег. 25 ноября температура поднимется до +1 градуса. Скорость ветра будет 3 м/с утром и 4 м/с вечером.

В воскресенье, 26 ноября, утренняя температура опустится до -4 градусов. Днем поднимется до -2, а вечером опустится до -3 градусов.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, изменений пока не наблюдается. Снега в начале декабря будет немного больше.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пилота из Новосибирска наградили за героическую посадку самолета в 1988 году.