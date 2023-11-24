В Новосибирске на «Сибирь Арене» проведут хоккейный турнир с участием Казахстана и Белоруссии

Игры проведут в формате «3 на 3».

В апреле следующего года на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске проведут международный хоккейный турнир, в котором примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Новосибирской области.

По словам министра физической культуры и спорта региона Сергея Ахапова, турнир будет особенным, потому что впервые на ледовой арене в Новосибирске пройдут игры по хоккею в формате «3 на 3».

Ледовый дворец «Сибирь-Арена» может вместить 10587 зрителей. Его построили с учетом современных требований и стандартов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская «Сибирь» дома обыграла «Сочи» со счетом 5:2.