Новосибирская «Сибирь» дома обыграла «Сочи» со счетом 5:2

В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 между местной командой «Сибирь» и «Сочи». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

На 17-й минуте первого периода Иван Климович открыл счет в матче с передач Никиты Ефремова и Николая Прохоркина. Менее чем через минуту Артем Михеев удвоил преимущество хозяев, реализовав передачу Никиты Шашкова и Алексея Яковлева.

В середине второго периода Кирилл Рассказов отыграл одну шайбу для «Сочи» с передачи Артура Тянулина. На 13-й минуте периода Семен Ибрагимов восстановил равенство в счете для хозяев с передач Антона Сагадеева и Джереми Бракко. Однако на 17-й минуте Сергей Дубакин вновь вывел новосибирский клуб вперед с передачи Николая Прохоркина.

На пятой минуте третьего периода Владимир Михалев увеличил преимущество «Сибири» до 4:2, реализовав передачу Владимира Бутузова. В конце матча Алексей Яковлев установил окончательный счет в матче — 5:2 в пользу «Сибири».

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеисты Андреофф и Крощинский устроили яркую драку в матче «Сибирь» — «Сочи».