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В Новосибирске возбудили уголовное дело о краже бюджетных срeдств против «Метро МиР»

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске после проведенной проверки было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере

Прокуратура Новосибирска провела проверку о соблюдении законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о контрактной системе.

В ходе проверки установили, что МП «Метро МиР» заключило контракт с МКДОУ «Детский сад 35» и МКУ «УКС» по строительству ливневой канализации, но к работам так и не приступили. В результате чего на асфальтовой территории возле детского сада образовались провалы.

Прокуратура города направила материал проверки в следственные органы, по результатам рассмотрения которых следователем СЧ СУ УМВД России по Новосибирску было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — 10 лет лишения свободы.

Сумма ущерба составила почти девять миллионов рублей.

Напомним, что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить наркоманов с грудным ребёнком из Новосибирска.

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Нина Раневская
Журналист

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