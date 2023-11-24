В Новосибирске завершили поиски 8-летнего Александра Котикова

В Новосибирске благополучно завершились поиски восьмилетнего мальчика

Как сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте», в Калининском районе Новосибирска благополучно завершили поиски Александра Котикова.

Он ушел из дома 23 ноября, но обратно так и не вернулся. На его поиски отправились сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отписались волонтеры.

Напомним, что в Новосибирске также нашли живой 30-летнюю женщину, пропавшую месяц назад.