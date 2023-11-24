Женщина, провалившаяся под лёд, рассказала, как это произошло.

По данным телеканала РЕН ТВ, в Новосибирске женщина, которая провалилась под лёд, рассказала подробности инцидента.

Ранее было известно, что женщина работает курьером, и в тот день она привезла клиенту заказ в местный яхт-клуб.

К сожалению, сменить дорогу ей пришлось из-за навигатора, который вывел её не на дорогу, а на озеро.

По её словам, сам заказчик пытался вытащить её, но в итоге не обошлось без помощи сотрудников МЧС.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске автомобиль с женщиной за рулём провалился под лёд.