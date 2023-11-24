В Новосибирской гостинице хаусмен нашел 980 тысяч рублей

В Новосибирском отеле хаусмен украл около миллиона рублей

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

По данным следствия, в июне 2023 года он в ходе уборки номеров в одном из городских отелей нашел под матрасом кровати сумку с деньгами на 980 тысяч рублей. После чего он забрал средства, скрылся с места преступления и отправился на автобусе до Узбекистана.

В дальнейшем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину обвиняют в краже. Максимальное наказание по статье — шесть лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске задержали домогавшегося пассажирки мигранта.