В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Ночью 24 ноября в Новосибирской области произошло смертельное ДТП

По предварительной информации, 24 ноября, около трех часов ночи на территории Болотнинского района Новосибирской области водитель Daewoo Nexia двигался по автодороге р-255 «Сибирь» из Кемерово в Новосибирск. На 142 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Freed, после чего машина Daewoo Nexia врезалась с попутным автомобилем Мan.

В результате аварии водитель Daewoo Nexia скончался, а два пассажира автомобиля получили травмы. Также пострадала и пассажирка Honda Freed.

В данный момент в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Напомним, что прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего водителя, который в сентябре нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.