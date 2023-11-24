«Вон из России»: мигрантов массово выдворяют из страны

Ежедневно в полицейских сводках фигурируют мигранты и их дети. Дело дошло до применения огнестрельного оружия. В связи с этим власти РФ ужесточают требования к получению российского гражданства и готовят законопроект об отзыве уже выданных паспортов.

Не секрет, что «новые» граждане РФ, коих в огромном количестве появилось в больших и малых городах России, с удовольствием пользуются социальными гарантиями и льготами (материнский капитал, детские пособия и т.п.), но от воинского учёта или официальной работы с отчислениями налогов в бюджет «кормящей» их страны бегают, как чёрт от ладана. Более того, рост преступности среди национальных диаспор превышает все мыслимые уровни и на улицах России появляются целые банды из мигрантов, которые пытаются установить свои порядки.

В связи с этим в Госдуму поступил на рассмотрение ещё в августе текущего 2023 года законопроект депутата-коммуниста, зампреда комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева о прекращении гражданства для уклонистов.

Согласно документу, новоиспеченным гражданам России будет предоставляться выбор — отправляться на фронт или терять гражданство РФ. Отметим, что инициатива основана на уже действующей статье 59 Конституции РФ, указывающей всем, кто получил российский паспорт, узаконить свои «отношения» с военкоматом в течение двух недель.

По словам автора нового закона, в случае неявки мигранта в военкомат по истечение этого срока к нему и членам его семьи будет применена депортация с аннулированием паспорта РФ.