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общество

Жители Новосибирска увидят бобровую Луну 27 ноября

Фото: freepik

Бобровая Луна появится над столицей Сибири 27 ноября.

27 ноября в Новосибирске в 16:16 по местному времени жители города смогут наблюдать необычное явление — бобровую Луну.

По мнению астрологов, что подобное полнолуние длится всего миг, когда Луна находится на определенной точке орбиты, точно на противоположной позиции Земли и Солнца.

Также отмечается, что бобровая Луна принесёт удачу тем, кто готов трудиться ради достижения своих целей.

Напомним, что над Новосибирском Луна и Сатурн встретились в небе в ночь на 24 октября.

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Валерия Митрохина
Журналист

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