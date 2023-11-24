Жители Новосибирска увидят бобровую Луну 27 ноября

Бобровая Луна появится над столицей Сибири 27 ноября.

27 ноября в Новосибирске в 16:16 по местному времени жители города смогут наблюдать необычное явление — бобровую Луну.

По мнению астрологов, что подобное полнолуние длится всего миг, когда Луна находится на определенной точке орбиты, точно на противоположной позиции Земли и Солнца.

Также отмечается, что бобровая Луна принесёт удачу тем, кто готов трудиться ради достижения своих целей.

Напомним, что над Новосибирском Луна и Сатурн встретились в небе в ночь на 24 октября.