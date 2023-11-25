Глава СК Бастрыкин проверит мигранта-таксиста, домогавшегося клиентки в Новосибирске

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту домогательства клиентки в такси Новосибирска.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий мигранта в отношении клиентки в такси.

Напомним, водитель такси Маруфчон Ю. домогался 18-летней пассажирки во время поездки. По словам пострадавшей, её парень вызвал ей такси 19 ноября. В машине к ней стал приставать мужчина.

После поездки Катя смогла выйти из машины и сразу записала видеосообщение в мессенджере молодому человеку. Она рассказала, что мигрант стал при ней мастурбировать и трогать её за ноги.

Позже, 24 ноября, стало известно, что его задержали полицейские.